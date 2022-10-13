Başbakan Mesrur Barzani’den Latif Reşid’e tebrik

ERBİL (K24)

Twitter hesabından açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, Latif Reşid’i arayarak, Irak Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik ettiğini belirtti.

Başbakan, “Önemli görevinin sorumluluğu gereği kendisinden, Kürdistan Bölgesi’yle birlikte tüm Iraklıların anayasal haklarını koruması talebinde bulundum” dedi.

Mesajının devamında, “Hepimiz çok fazla kargaşaya katlandık” diyen Başbakan, “Şimdi yeniden başlamak için gerçekçi bir iradenin olması gerekiyor. Artık halkın istek ve talepleri ihmal edilemez” ifadelerini kullandı.

Bugün Irak Parlamentosu'nda yapılan seçimde Latif Reşid, 5. Irak Cumhurbaşkanı seçildi.