Neçirvan Barzani’den Latif Reşid’e tebrik mesajı

ERBİL (K24)

Twitter hesabından açıklama yapan Neçirvan Barzani, bugün Irak Cumhurbaşkanı seçilen Latif Reşid’i tebrik ederek, başarılar diledi.

Neçirvan Barzani mesajında, daha iyi bir gelecek için tarafları birlikte çalışmaya davet ederek, halkın sorunlarına cevap verebilecek bir hükümetin kurumasını diledi.

Irak Parlamentosu’nda bugün yapılan seçimde Latif Reşid Irak Cumhurbaşkanı seçildi.

Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Cumhurbaşkanı Adayı Reber Ahmed, Latif Reşid lehine seçim yarışından çekilmişti.