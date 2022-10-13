Politika

Neçirvan Barzani’den Latif Reşid’e tebrik mesajı

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Latif Reşid'i Irak Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Neçirvan Barzani Latif Reşid ırak

ERBİL (K24)

Twitter hesabından açıklama yapan Neçirvan Barzani, bugün Irak Cumhurbaşkanı seçilen Latif Reşid’i tebrik ederek, başarılar diledi.

Neçirvan Barzani mesajında, daha iyi bir gelecek için tarafları birlikte çalışmaya davet ederek, halkın sorunlarına cevap verebilecek bir hükümetin kurumasını diledi. 

Irak Parlamentosu’nda bugün yapılan seçimde Latif Reşid Irak Cumhurbaşkanı seçildi.

Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Cumhurbaşkanı Adayı Reber Ahmed, Latif Reşid lehine seçim yarışından çekilmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv