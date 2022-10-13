ABD: Bazı hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya verilmesi yıllar sürebilir

HABER MERKEZİ

Austin, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın bitiminde düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'ya yeni hava savunma sistemlerinin ne zaman gönderileceği sorusuna karşılık şunları kaydetti:

"Sağlayacağımız yeni sistemler acil ihtiyaçların karşılanabilmesi için. Ayrıca üretimi daha uzun süre alacak sistemler temin ediyoruz. Bazı sistemlerin verilmesi haftalar ve aylar, bazılarının ise yıllar sürebilir. Örneğin geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya 18 ilave HIMARS vereceğimizi duydunuz. Bunları satın aldık ama üretilmesi ve sunulması birkaç yıl alacak. Ancak 4 HIMARS sistemi hemen verilecek halde."

Austin, Ukrayna'nın acil ihtiyaç olarak bildirdiği hava savunma sistemlerinin mümkün olan en kısa sürede verilmesi konusunda müttefikleri desteklediklerini, ABD'nin NASAMS, Almanya'nın IRIS-T ve İspanya'nın Hawk sistemlerini Ukrayna'ya vereceğini bildirdi.

"NATO, RUSYA'NIN SAVAŞINA SÜRÜKLENMEYECEK"

Ukrayna'daki savaşı Rusya'nın başlattığını ifade eden Austin, Rusya'nın hızlı bir fetih savaşı umudunu Ukrayna güçlerinin engellediğini belirtti.

"NATO, Rusya'nın savaşına sürüklenmeyecek" diyen Austin, Ukrayna'nın kendini savunmasında yanında duracaklarını ve NATO'nun toplu savunmasını güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Austin, "NATO, Rusya'ya tehdit değildir ve Rusya ile çatışma istemiyor. Savunma amaçlı ittifakımız her zaman olduğu gibi NATO'nun her santimetrekaresini koruyacaktır" diye konuştu.

"Nükleer bir saldırı durumunda güç kullanarak Rusya'ya müdahale edecek misiniz?" sorusu üzerine Austin, Rusya'nın nükleer söyleminin tehlikeli ve sorumsuz olduğunu ifade ederek, varsayımlar üzerine konuşmayacağını kaydetti.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na, üyeliğe başvuran İsveç ve Finlandiya'nın da katıldığını hatırlatan Austin, NATO müttefiklerini, iki ülkenin üyeliğini en kısa zamanda onaylamaya davet ettiğini bildirdi.