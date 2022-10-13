ABD’nin Bağdat Büyükelçisi’nden Latif Reşid mesajı: Birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz

ERBİL (K24)

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina L. Romanowski, bugün Irak’ta cumhurbaşkanı seçilen Latif Reşid için bir tebrik mesajı yayımladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Romanowski, “Irak'ın seçilmiş cumhurbaşkanı ve hükümeti kurmakla görevlendirilen başbakanla daha fazla işbirliği için dört gözle bekliyoruz" dedi.

Mesajında, daha fazla iş olanaklarını yaratmak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve terör örgütü DAİŞ’in kalıcı yenilgisini sağlamak için yeni hükümetle yakından çalışacaklarını söyledi.

Bugün Irak Parlamentosu'nda yapılan seçimin ikinci turunda Latif Reşid 162 oy alarak Irak Cumhurbaşkanı seçildi.