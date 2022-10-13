Politika

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi’nden Latif Reşid mesajı: Birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina L. Romanowski, Irak’ta cumhurbaşkanı seçilen Latif Reşid ve hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Şiya Sudani ile birlikte çalışmayı dört gözle beklediklerini söyledi.
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Irak Alina L Romanowski ırak Latif Reşid cumhurbaşkanı

ERBİL (K24)

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina L. Romanowski, bugün Irak’ta cumhurbaşkanı seçilen Latif Reşid için bir tebrik mesajı yayımladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Romanowski, “Irak'ın seçilmiş cumhurbaşkanı ve hükümeti kurmakla görevlendirilen başbakanla daha fazla işbirliği için dört gözle bekliyoruz" dedi.

Mesajında, daha fazla iş olanaklarını yaratmak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve terör örgütü DAİŞ’in kalıcı yenilgisini sağlamak için yeni hükümetle yakından çalışacaklarını söyledi.

Bugün Irak Parlamentosu'nda yapılan seçimin ikinci turunda Latif Reşid 162 oy alarak Irak Cumhurbaşkanı seçildi.

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