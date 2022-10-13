Politika

Rusya’dan Ukrayna’nın Mıkolayiv kentine saldırı

Rus güçlerinin, Ukrayna'nın güneyindeki Mıkolayiv şehrinde bu sabah erken saatlerde bir apartmana düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, Lviv kentinde ise bir askeri tesisin vurulduğu bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Mıkolayiv Ukrayna Rusya

HABER MERKEZİ

Ukrayna Acil Servisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Mıkolayiv şehrinde bir apartman Rus güçlerince vurulduğu belirtildi.

Saldırıda şu ana kadar 5 kişinin hayatını kaybettiği, 11 yaşındaki bir çocuğun enkazdan sağ kurtarıldığı, bir kısmı yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Lviv Bölgesel Askeri İdaresinden yapılan yazılı açıklamada da Rus güçlerince bölgeye üç füze atıldığı, bunlardan birinin hava savunma sistemlerince imha edildiği duyuruldu.

Saldırıda, Lviv bölgesinde bir askeri tesisin hasar gördüğü ancak can kaybı olmadığı kaydedildi.

Ukrayna'nın doğusundaki Kharkiv şehrine akşam saatlerinde iki saldırı düzenlediği aktarıldı. Saldırı nedeniyle şehrin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.

Öte yandan Ukrayna Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada ise bir Su-24M savaş uçağının ülkenin doğusundaki birliklere destek amacıyla bölgede bulunan Rus güçlerine ait hedefleri bombaladıktan sonra füze ile vurulduğu aktarıldı.

Vurulan uçağın Poltava bölgesinde düştüğü, 2 pilottan birinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv