Politika

Sosyal medya düzenlemesi TBMM’den geçti

"Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
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HABER MERKEZİ

TBMM Genel Kurulu’nda, ‘Dezenformasyon Yasası’ olarak bilinen ‘Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ kabul edildi.

Düzenlemede yer alan ve iktidarla muhalefeti karşı karşıya getiren 29'uncu madde AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

Söz konusu madde, gerçeğe aykırı bilgi yayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. 

Madde ile yeni bir suç da tanımlanıyor.

Genel Kurul'dan geçen 29. Madde; "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak" hükmünü getiriyor.

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