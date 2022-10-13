Trump ifadeye çağrıldı

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6 Ocak Kongre saldırısını soruşturan Temsilciler Meclisi komisyonu ara seçimler öncesindeki son oturumda eski Başkan Donald Trump’ın Demokrat Biden’ın kazandığı 2020 seçimlerinin sonucunu değiştirme amaçlı “çok yönlü bir plan uyguladığı” suçlaması üzerinde durdu.

Komisyon Trump’ın ifadeye çağrılması yönünde oy kullandı.

Komisyon üyeleri bir süredir eski Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence’i resmi olarak komisyona ifade vermeye çağırma konusunu değerlendiriyordu.

Yedi Demokrat ve iki Cumhuriyetçi üyeden oluşan komisyon bugünkü oturumun ardından oy birliğiyle Trump’ın ifadeye çağrılmasına karar verdi.

Komisyonun Cumhuriyetçi Başkan Yardımcısı Liz Cheney, “6 Ocak’ın en önemli oyuncusundan yeminli ifade istemeliyiz. Tüm bu yaşananları başlatan kişiden doğrudan cevap almayı talep etmeliyiz” diye konuştu.

Komisyonun başkanı Bennie Thompson, oturumun başında yaptığı konuşmada soruşturmanın partizan bir girişim olduğunu reddetti, komisyon olarak yalnızca gerçekleri ortaya koyduklarını vurguladı.

Komisyon üyelerinin 6 Ocak Kongre saldırısında eski Başkan Donald Trump’ın doğrudan rolünün olduğunu vurguladığı oturumda komisyonun başkanı Bennie Thompson, “Trump’ın yeminine sürekli ihanet etmesi demokrasimizin bir ayağına yönelik saldırıyla sonuçlandı. Hala buna inanmak zor” ifadelerini kullandı.

Komisyonun Cumhuriyetçi Başkan Yardımcısı Liz Cheney oturumun başında yaptığı konuşmada, 6 Ocak Kongre saldırısında doğrudan eski Başkan Donald Trump’ın sorumluluğu olduğuna bir kez daha işaret ederek, “Bunların hiçbiri onsuz mümkün olamazdı. Trump, destekçilerinin bazılarnın silahlı olduğunu bilmesine rağmen onları Kongre binasına gönderdi. Kendisine ısrarlı çağrılar yapılmasına rağmen, destekçilerinden oluşan kalabalığı dağıtmayı reddetti” diye konuştu.

Cheney komisyon olarak amaçlarının 6 Ocak Kongre saldırısı gibi bir olayın tekrarlanmaması için reform önerisinde bulunmak olduğunu ve önlemek için gerekli adımlar atılmazsa benzer bir olayın yinelenmesi riskinin bulunduğuna dikkat çekti.

6 Ocak Kongre saldırısının münferit bir olay olmadığının ve ABD demokrasisinin Trump sonrası dönemde kırılgan olduğuna ilişkin bir uyarı olduğunun altını çizen Cheney, “Bunların hiçbiri bir cumhuriyette normal, kabul edilebilir ya da hukuki değil. Bu süreçte yalnızca piyade erlerini cezlaandıramayız. Hesap verilmezse bunlar normalleşir” ifadelerini kullandı.

Liz Cheney, “Donald Trump’ın kandırıldığı şeklinde bir savunma olamaz. Hiçbir başkan hukukun üstünlüğüne meydan okuyup anayasal bir cumhuriyette bu şekilde hareket edemez. Nokta” şeklinde konuştu.