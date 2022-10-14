Sudani’den Erbil - Bağdat sorunları için çözüm vurgusu

ERBİL (K24)

Irak’ta cumhurbaşkanı seçilen Latif Reşid tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Şiya Sudani, ilk konuşmasında Erbil ile Bağdat arasındaki sorunlara değindi.

Irak merkezi hükümet ile Kürdistan Bölgesi arasındaki sorunları çözmek için çalışacağını ifade eden Sudani, Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkileri güçlendirmek için anayasa temelinde birlikte çalışacaklarını söyledi.

Yolsuzlukla mücadele edeceklerini belirten Sudani şunları kaydetti:

“Allah'ın yardımıyla işimizi yapabileceğimize inanıyorum. Görevimizi yerine getirmek için tüm taraflarla birlikte çalışacağız. Biz aynı milletin çocuklarıyız. İyi günde kötü günde birlikte olacağız. Dürüst ve namuslu insanları yetiştirmek için çalışacağız. Gençlerin taleplerini unutmayacağız. Hizmet eksikliği, işsizlik ve enflasyonla mücadele edeceğiz. Hayatın tüm alanını tartışacağımız çok yönlü bir program hazırlayacağız ve ilk görevimiz yolsuzlukla mücadeleyi gündeme getireceğiz.”

Konuşmasında, güçlü bir kabine oluşturarak tarafsız çalışacaklarını vurgulayan Sudani, özgürlükleri desteklemek için geniş diyalog çağrısı yapacaklarını söyledi.

Ayrıca Sudani, Irak'ın egemenliğini korumak çaba sarf edeceğini vurguladı.