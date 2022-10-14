Başkan Barzani: Kürdistan halkının iradesinin göz ardı edilmesine izin verilmedi

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Irak’ta dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin yaptığı açıklamada önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ekim 2021’de Irak’ta yapılan genel seçimlerin sonuçlanmasından bu yana Kürdistan halkının istek ve haklarının ihlal edilmesine yönelik pek çok girişimde bulunulduğunu dile getiren Başkan Barzani, Kürtlerin iradesi dışında birinin cumhurbaşkanı olarak kabul ettirilmeye çalışıldığını vurguladı.

Başkan Barzani, “Fakat bu çabalar sonuç vermedi ve Kürdistan halkının iradesinin göz ardı edilmesine izin verilmedi” dedi.

Kendileri için ilkeli duruşun mevki ve rütbeden daha önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Barzani, “Nihayetinde bu ilke sayesinde hiç kimse Kürt milletinin iradesi dışında bir cumhurbaşkanı empoze edemedi” şeklinde konuştu.

Öte yandan Başkan Mesud Barzani, bundan sonraki süreçte Irak ile Kürdistan Bölgesi’nin çıkarlarına dönük adımlar atılmasını, yeni bir atmosferin siyasi yaşama etki etmesini, engel ve sorunların ortadan kalkmasını umduğunu belirtti.

Başkan Mesud Barzani, Irak Parlamentosu tarafından cumhurbaşkanı seçilen Latif Reşid’i arayarak tebrik etmişti.

Latif Reşid’e desteğini bildiren Başkan Barzani, kendisine yeni görevinde de başarılar dilemişti.

LATİF REŞİD IRAK CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ

Irak Parlamentosu'nda dün yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turda sonuçlandı.

Latif Reşid 162 oy alırken, Berhem Salih 99 oyda kaldı.

Böylelikle Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) de desteklediği aday Latif Reşid, 5. Irak Cumhurbaşkanı seçildi.

Berhem Salih, seçimi kazanan Latif Reşid’i tebrik etti. Başbakan Mustafa Kazimi de Twitter’dan yaptığı paylaşımda Latif Reşid’i kutladı.

Seçimin ilk turunda Latif Reşid 157, Berhem Salih 99 oy almıştı.

KDP'nin adayı Reber Ahmed, Latif Reşid lehine seçim yarışından çekilmişti.

LATİF REŞİD KİMDİR?

Tam adı Abdulatif Cemal Reşid olan yeni Irak Cumhurbaşkanı, 10 Ağustos 1944’te Süleymaniye’de dünyaya geldi.

İngiltere’de inşaat mühendisliği alanında doktora yapan Reşid, anadili Kürtçenin yanı sıra iyi düzeyde Arapça ve İngilizce biliyor.

2003-2010 yılları arasında Irak Su Kaynakları Bakanı olarak görev yaptı, daha sonra Irak Cumhurbaşkanlığı’nda danışmanlık görevinde bulundu.

Saddam rejiminin devrilmesinden bu yana Irak’ta 5. kez cumhurbaşkanı seçiliyor. İlk cumhurbaşkanı Gazi Acil Yaver, 2004-2005 yılları arasında görev yaptı.

Daha sonra Celal Talabani 2005-2014 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevinde bulundu.

2014-2018 yıllarında Fuad Masum, 2018-2022 yılları arasında da Berhem Salih bu görevi yürüttü.