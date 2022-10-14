Politika

Beyaz Saray: Suudi Arabistan Rusya'nın tarafını tutuyor

Beyaz Saray, OPEC+ ülkelerinin petrol üretimini düşürme kararına ilişkin Suudi Arabistan'ı, Rusya'yı desteklemekle suçladı.
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ABD Beyaz Saray John Kirby Suudi Arabistan OPEC OPEC+ grubu Rusya

HABER MERKEZİ

ABD ve Suudi Arabistan arasında OPEC+ gerilimi tırmanıyor. 

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun petrol kararının ardından Suudi Arabistan’la tırmanan gerginliğe ilişkin açıklama yaptı.

Kirby, Suudi Arabistan'ı uluslararası çatışma ortamında Rusya'nın tarafını tutmakla suçlayarak, "Bu karar Rusya'nın gelirini artıracak ve yaptırımların etkisini azaltacaktır. Bu yanlış bir yön” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray yetkilisi, "Suudi Dışişleri Bakanlığı konuyu saptırmaya çalışabilir ancak gerçekler basit. Dünya Rus saldırısına karşı Ukrayna'nın arkasında toplanıyor” dedi ve diğer OPEC+ üyelerinin Suudi Arabistan'ının yönünü desteklemeye zorlandığını iddia etti.

Kirby, bundan sonraki süreç için gözlem yapacaklarını ve Suudi Arabistan’ın Rusya’nın yanında olup olmadığını değerlendireceklerini, ABD’nin Suudi Arabistan’la ilişkilerini değerlendirmeyi sürdüreceğini belirtti.

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