Motorine yeniden zam bekleniyor

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Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

NTV'nin haberine göre, 15 Ekim Cumartesi (yarın) gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 99 kuruş zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,36 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,60 liradan satılıyor.

Bugün benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.