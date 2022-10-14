Politika

HDP'li Semra Güzel hakkındaki iddianame kabul edildi

Tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
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türkiye HDP Semra Güzel iddianame

HABER MERKEZİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 58 sayfalık iddianame "Silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasını taşıyor.

İddianamede, Güzel’in 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Dün Semra Güzel’in milletvekilliğinin de devamsızlıktan düşürülmesi için süreç başladı. 

TBMM Başkanlık Divanı, 4 Eylül 2022'de tutuklanan Güzel’in Genel Kurul oturumlarına beş kez katılmadığı yönünde tespitte bulunarak dosyasını TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a gönderdi. 

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