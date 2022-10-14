HDP'li Semra Güzel hakkındaki iddianame kabul edildi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 58 sayfalık iddianame "Silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasını taşıyor.

İddianamede, Güzel’in 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Dün Semra Güzel’in milletvekilliğinin de devamsızlıktan düşürülmesi için süreç başladı.

TBMM Başkanlık Divanı, 4 Eylül 2022'de tutuklanan Güzel’in Genel Kurul oturumlarına beş kez katılmadığı yönünde tespitte bulunarak dosyasını TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a gönderdi.