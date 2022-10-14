Rusya’dan Kherson halkına çağrı: Bölgeyi terk edin

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Moskova'nın ilhak ettiği bölgeler üzerindeki kontrolünün zayıfladığı iddialarını teyit eden bu haber sonrası Rus TASS haber ajansı, bölgeyi terk edenlerin cuma günü Rusya'nın Rostov bölgesine ulaşmasının beklendiğini duyurdu.

Saldo yayınladığı video mesajında, "Kherson bölgesinin tüm sakinlerine istedikleri takdirde, kendilerini füze saldırılarının sonuçlarından korumak için diğer bölgelere gitmesini tavsiye ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Saldo, teklifin öncelikle Dinyeper Nehri'nin batı yakası sakinleri için geçerli olduğunu söyledi. Burası Rusya'nın saldırıdan beri tam anlamıyla kontrolü ele geçirdiği tek bölge olma özelliğine sahip.

Kherson, Rusya'nın geçtiğimiz haftalarda ilhak ettiğini açıkladığı kısmen saldırı altındaki dört Ukrayna vilayetinden biri. Bölge ayrıca konumundan dolayı çok büyük bir stratejik öneme sahip. Kırım'a giden tek karayolu buradan geçerken Ukrayna'yı ikiye bölen Dinyeper deltasını da kontrol ediyor.

Ekim ayında Ukrayna güçleri saldırının başlamasından beri ilk defa en büyük ilerleyişlerini kaydetti. Son olarak Kiev, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin geçtiğimiz ay içinde 75'i Kherson bölgesinde olmak üzere 600'den fazla yerleşim yerini yeniden ele geçirdiğini açıkladı. Fakat bu iddia bağımsız kaynaklar tarafından henüz doğrulanmadı.

Sivillerin Kherson'dan kaçması, Rusya'nın geçen ay Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 15'ini ilhak ettiği ve Portekiz büyüklüğünde bir alanı Rusya'ya kattığı iddiasına bir "darbe" olarak görülüyor.

Bölgede Rus ordusunun en iyi eğitimli birliklerinin büyük bir kısmı konuşlandığı belirtiliyor. (Kaynak: Euronews)