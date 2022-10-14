Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Putin'in Türkiye önerisine tepki

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya lideri Vladimir Putin'in Türkiye'de Avrupa'ya yönelik bir doğal gaz dağıtım merkezi kurulması önerisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Daha fazla Rus gazının ithal edilebilmesine imkân tanıyan yeni altyapılar oluşturmanın hiçbir mantığı yok" denildi.

Bundan birkaç ay öncesine kadar Avrupa'nın ithal ettiği gazın yaklaşık yüzde 40'ının Rusya'dan geldiğini, ancak şu an bu oranın yüzde 7,5'a düştüğünü belirten Fransa Cumhurbaşkanlığı, "Muhtemelen daha da düşecek" diye ekledi.

Açıklamada "Rusya ve Türkiye daha fazla gaz ihraç etmeye karar verebilirler. Ama bu, Avrupa Birliği'ne olamaz" denildi. Fransa Cumhurbaşkanlığı, Avrupa Birliği'nin "egemenliğine, bağımlılığını azaltmaya ve iklim geçişine" dair taahhütleri olduğunu ifade etti.

PUTİN'İN TÜRKİYE ÖNERİSİ

Putin, Avrupa Birliği'ne gaz tedariki için Türkiye'de bir dağıtım merkezi kurulmasına yönelik önerisini, dün Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletmişti.

Rusya lideri Putin, "Birlikte kuracağımız bu merkez, sadece tedarikler için değil, fiyatların belirlenmesi için de bir platform olur. Çünkü fiyatlandırma konusu çok önemli bir konu" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne gaz tedariki için "en güvenilir güzergâh" olduğunu gösterdiğini belirten Putin, "Diğer ülkelere tedarik için Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturma ihtimalini değerlendirebiliriz" demişti.