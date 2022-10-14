Politika

Selahattin Demirtaş'a 2,5 yıl hapis cezası verildi

Selahattin Demirtaş'a "kamu görevlilerini hedef göstermek" suçlamasıyla 2,5 yıl hapis cezası verildi.
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türkiye HDP Selahattin Demirtaş Hapis cezası

HABER MERKEZİ

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı “hedef gösterdiği” gerekçesiyle verilen 2,5 yıl hapis cezasının, Ankara Bölge Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden görülen davada karar açıklandı.

Mahkeme Demirtaş’a “terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek” suçlamasıyla 2,5 yıl hapis cezası verdi.

“Varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit” suçlamasından ise suçun yasal unsurları oluşmadığı yönünde beraat kararı verildi. (Kaynak: Ajanslar)

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