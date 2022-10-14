Politika

Başbakan’dan Sudani’ye tebrik: Güveni güçlendiren bir hükümet kurulmalı

Başbakan Mesrur Barzani, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Şiya Sudani'yi tebrik ederek, “Erbil-Bağdat arasındaki güveni güçlendiren hükümet kurulmalı” dedi.
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kürdistan Mesrur Barzani Erbil Bağdat Irak Hükümet Muhammed Şiya Sudani

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Şiya Sudani’yle ilgili bir açıklama yaptı.

Sudani’yi tebrik eden Başbakan, “Tüm Irak vatandaşlarının çıkarına hareket eden, Erbil ile Bağdat arasındaki güveni güçlendiren bir kamu hükümeti kurulmasını diliyorum” dedi.

Başbakan Mesrur Barzani ayrıca, “Bu hükümet, birlikte çalışma ruhuyla hareket etmeli ve daha iyi bir gelecek umut eden insanların güven yeri olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Muhammed Şiya Sudani dün, Irak’ta cumhurbaşkanı seçilen Latif Reşid tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Göreve getirilmesinden sonraki ilk açıklamasında Erbil ve Bağdat arasındaki ilişkilere değinen Sudani, iki taraf arasındaki sorunların çözümü konusunda anayasal çerçevede birlikte çalışacaklarını belirtmişti.

Konuşmasında, güçlü bir kabine oluşturarak tarafsız çalışacaklarını vurgulayan Sudani, özgürlükleri desteklemek için geniş diyalog çağrısı yapacaklarını söylemişti.

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