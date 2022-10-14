İngiltere Maliye Bakanı görevden alındı

HABER MERKEZİ

İngiliz basını İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwartengin görevinden alındığını bildirdi.

6 Eylül'de göreve başlayan Kwartengin sadece 5 hafta bakanlık koltuğunda oturabildi.

Kwartengin 23 Eylül'deki bütçe sunumunda 45 milyar sterlinlik vergi indirimine gidileceğini belirtmiş, indirimlerle oluşacak açığın borçlanarak finanse edileceği bilgisini vermişti.

İngiltere Merkez Bankası enflasyonla mücadele için faiz artırımlarına giderken dış borcu artıracağı öngörülen söz konusu plan piyasalar tarafından olumsuz karşılandı. Söz konusu sunum öncesi 1.13 seviyesinde olan sterlin/dolar açıklamanın ardından 1.0350 ile tarihi dibini görmüştü.