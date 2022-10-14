Erdoğan: 2023'te tercihinizi çok dikkatli yapmanızı istiyorum

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası açılışında konuştu.

Konuşmasında 2023 yılı için mesaj veren Erdoğan şunları söyledi:

"2023'te Türkiye Yüzyılının önünü hep beraber açalım. İnşallah birlikte inşa edeceğiz. Bunun için sizlerden 2023'te tercihinizi çok dikkatli yapmanızı istiyorum. Eski Türkiye'nin kavga, kaos, kriz, istikrarsızlık, güvensizlik günlerine dönersek bu tarihi fırsatı kaçırırız."

Açıklamasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenen Erdoğan, “Bu CHP, Bay Kemal sen bizim Türkiye'de, yurt dışında kazandırdığımız eserlerle ancak turistik seyahat yaparsın. Eline diline dursun. 12 - 23 tane belediyen var. Sen ne yaptın, ne yapıyorsunuz, bunu söyleyin” ifadelerine yer verdi.