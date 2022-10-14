Politika

BM Irak Özel Temsilcisi’nden Sudani mesajı: Acil çözüm bekleyen sorunlar var

BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, hükümeti kurmakla görevlendirilen Sudani'yi tebrik ederek, mesajında acil çözüm bekleyen sorunların var olduğuna dikkat çekti.
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Irak Jeanine Hennis-Plasschaert BM Irak Özel Temsilcisi Muhammed Şiya Sudani

ERBİL (K24)

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Şiya Sudani’yle ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, Sudani’yi tebrik ederek, yeni çalışmalarında başarılar dileyen Plasschaert, kurulacak yeni hükümetin Irak halkının taleplerini karşılamasını umduğunu belirtti.

BM Irak Özel Temsilcisi açıklamasında, “Kurulacak hükümetin acil çözüm bekleyen sorunların çözmesini bekliyor ve umuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Koordinasyon Çerçevesi Başbakan Adayı Muhammed Şiya Sudani dün, Irak’ta cumhurbaşkanı seçilen Latif Reşid tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

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