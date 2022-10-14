Bartın'da maden ocağında patlama: Can kaybı 25'e yükseldi

HABER MERKEZİ

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında saat 18.45 sıralarında patlama meydana geldi.

Patlamanın yaşandığı yere il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı ve 31 ambulans, 1 acil müdahale aracı ile toplam 149 personel sevk edildi.

Bartın Valiliği, can kaybının 25'e yükseldiğini açıkladı.

Açıklamada, 36 işçinin kurtarıldığı 11 işçinin de tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sularında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalar başlanmıştır" denildi.

BELEDİYE BAŞKANI: İÇERİDE 87 ARKADAŞIMIZ VAR



Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır de, “Grizu patlaması şüphesi var. İçeride 87 arkadaşımız vardı. 6 tanesi hareketsiz görünüyor. Tahliye ekiplerinin olaya müdahalesi sürüyor” dedi.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez maden ocağında patlama meydana gelen Amasra'ya hareket etti.

Maden ocağından çıkan işçi, "Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi" dedi.

Patlamayı haber alan çalışanların yakınları ise maden ocağına gitti.

Yer altındaki madencilerin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, “Bartın Amasra'daki maden kazası ile ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirilmiştir" denildi.

AFAD: PATLAMA TRAFO KAYNAKLI

AFAD Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Bartın TTK Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında trafo kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir" ifadelerine yer verildi.

SOYLU: 14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgede açıklamalarda bulunan Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hastaneye kaldırılan 21 kişiden 14'ünün hayatını kaybettiğini beliterek şu ifadeleri kullandı:

"Burda bir sahra hastanesi oluşturuluyor. Çok üzüntü duyduğumuz bir tabloyla karşı karşıyayız. 110 kardeşimiz orada çalışıyordu, bir kısmı üst katta olanlar çıktı, kurtarıldılar. Riskli bölgede 49 kardeşimiz vardı, hastaneye 21 kardeşimiz hastaneye sevk edildi, 7 kardeşimiz yolda. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti. Bu bilgileri çeşitli zaman dilimlerinde sizlerle paylaşacağız. Vatandaşlarımızdan da farklı bilgilere itibar etmemelerini rica ediyoruz. Başımız sağolsun."

BOZDAĞ: BÜTÜN BOYUTLARIYLA SORUŞTURULACAK

Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, patlamayla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı, olayın tüm boyutlarıyla soruşturulacağını söyledi:

"Amasra’da maden ocağındaki patlama sebebiyle yaralanan ve madende mahsur kalan işçilerimize ve ailelerine büyük geçmiş olsun. Yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum.

Madende mahsur kalan işçilerimize ulaşmak, onları sağ ve salimen kurtarmak için çalışmalar devam etmektedir. Devletimiz, tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber etmiştir. Madende mahsur kalan işçilerimizin sağ ve salimen kurtarılması hepimizin en büyük dileğidir.

Patlamayla ilgili Amasra Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır. Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulacaktır."

SAĞLIK BAKANI: 22 CAN KAYBI

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiğini açıkladı.

Koca paylaşımında şu bilgilere de yer verdi:

"Bart'da, bir maden ocaklarında büyük olanda 22 yaşımızı kaybettik. Her anlamda. 2 Ambulans bakımdaki bakımda bulunan 1'ini Ankara'ya, 5'ini ise Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde bulunan Uçak Merkezine götürülmek üzere yola geçiş."

DÖNMEZ: İLK DEĞERLENDİRMELERE GÖRE GRİZU PATLAMASI

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Arkadaşlarımızın yaptığı ilk değerlendirmeler grizu projesi olduğu şekilde" dedi.

BARTIN VALİLİĞİ: CAN KAYBI 25'E YÜKSELDİ



Bartın Valiliği, maden kazasında can kaybının 25'e yükseldiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklama, 36 işçinin kurtarıldığı 11 işçinin de tedavilerinin devam ettiği belirtildi.