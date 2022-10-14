Bartın'da maden ocağında patlama: Yer altında işçiler var

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Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde saat 18.45 sıralarında yeraltında patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken yer altında mahsur kalan işçilerin olduğu bildirildi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini ifade ederek, "Eksi 300 kotta 44, eksi 350 kotta 5 işçi var" dedi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sularında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalar başlanmıştır" denildi.

BELEDİYE BAŞKANI: İÇERİDE 87 ARKADAŞIMIZ VAR



Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır de, “Grizu patlaması şüphesi var. İçeride 87 arkadaşımız vardı. 6 tanesi hareketsiz görünüyor. Tahliye ekiplerinin olaya müdahalesi sürüyor” dedi.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez maden ocağında patlama meydana gelen Amasra'ya hareket etti.

Maden ocağından çıkan işçi, "Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi" dedi.

Patlamayı haber alan çalışanların yakınları ise maden ocağına gitti.

Yer altındaki madencilerin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, “Bartın Amasra'daki maden kazası ile ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirilmiştir" denildi.

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