Sinema

Oscar ödüllü ünlü aktör Russell Crowe ‘Roma'nın elçisi’ oldu

Oscar ödüllü ünlü aktör, film yapımcısı ve yönetmen Russell Crowe, İtalya'nın başkenti "Roma'nın elçisi" oldu.
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avrupa Russell Crowe Gladyatör Romanın elçisi

HABER MERKEZİ

Bir Roma generalinin hikayesinin anlatıldığı 2000 yılında çekilen "Gladyatör" filmiyle ün yapan ve bu film sonrasında Roma kentiyle arasında ayrı bir bağ oluştuğu belirtilen Russell Crowe'u, Roma Belediyesi özel bir unvanla onurlandırdı.

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri'nin ev sahipliğinde belediyenin Giulio Cesare Salonu'nda düzenlenen törenle Crowe'a "Roma'nın elçisi" unvanı verildi ve bir de plaket takdim edildi.

Törende konuşan Gualtieri, dünyaca ünlü yıldızın Roma ile olan bağına atıfta bulunarak Romalıların da Crowe'a büyük sevgiyle yaklaştığını kaydetti.

Gualtieri, Crowe'un temmuz ayında sosyal medya hesabından Roma'nın simgesi Kolezyum'a "Ofisim" diyerek yaptığı paylaşımını hatırlatarak "Onu ofisinde karşıladım" diyerek espri yaptı.

Crowe da Roma ile derin bağları olduğunu belirterek, "Roma halkının bana gösterdiği cömertliği ve nezaketi her zaman takdir ettim. Her zaman bu şehrin hizmetinde olacağım" ifadelerini kullandı.

Aktör Crowe ve Belediye Başkanı Gualtieri, daha sonra beraber belediye binasının balkonundan poz verdi.

Russell Crowe, ayrıca Roma Film Festivali'nde yönetmenliğini üstlendiği "Poker Face" filminin tanıtımını da yapacak.

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