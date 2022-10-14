11 ülkeden İran'a insan hakları ihlallerini durdurma çağrısı

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İngiltere, Almanya, Fransa, Finlandiya, İspanya, İsveç, Litvanya, Lüksemburg, Estonya, Hollanda ve Slovakya'dan ‘insan hakları elçileri’ tarafından yapılan açıklamada, uluslararası topluma ‘güvenlik güçlerinin uyguladığı baskı ve şiddete açık ve net bir şekilde karşı koyma ve bu uygulamaları kınama’ çağrısında bulunuldu.

Dün yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Jina (Mahsa) Emini’nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındığı sırada maruz kaldığı kötü muamele sonucu hayatını kaybetmesinin İran’daki insan hakları sorununu bir kez daha hatırlattığı belirtildi.

Yaşananların, tutuklanma ve fiziksel şiddet uygulanan Doğu Kürdistan ve İranlı kadınların maruz kaldığı baskının son örneği olduğu kaydedildi.

İnsan hakları elçileri ayrıca “İran, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'ni imzalayan bir ülke olarak bu hakları hayata geçirme sorumluluğunu taşımakta. Yetkilileri protestolara yönelik şiddet içeren kampanyalarını derhal durdurmaya ve haksız yere gözaltına alınan göstericileri derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz. Gösterileri haberleştirmede ön saflarda yer alan gazetecilerin hapsedilmesine son verin. Ülke genelinde internet hizmetlerini eski haline getirin ve İran'da herkes için insan haklarını güvence altına alın” açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından yayınlanan ve kadın haklarının alenen ihlalini kınayan ve İran'ı ifade ve toplanma özgürlüğü hakkına saygı duymaya çağıran bildirinin ise memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Jina Emini’nin ölümü sonrası Doğu Kürdistan ve İran’da başlayan gösteriler devam ediyor.

İran insan hakları örgütlerine göre, gösterilerde şimdiye kadar 200 yakın sivil hayatını kaybetti.