Sudani: Başkan Barzani, Irak siyasi sürecinde önemli bir aktör

ERBİL (K24)

Dün cumhurbaşkanı seçilen Latif Reşid tarafından görevlendirilen Muhammed Şiya Sudani K24’e konuştu.

Sudani, Başkan Mesud Barzani'nin Irak’ın siyasi sürecinde yapılan anlaşmalarda önemli bir aktör olduğuna dikkat çekti.

Merkezi hükümet ile Kürdistan Bölgesi arasındaki sorunlara değinen Sudani, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların birikmesinin nedeni güven eksikliği olduğunu belirtti.

Bağdat'ın Kürdistan Bölgesi'ne bütçeyi gönderememesine ilişkin de konuşan Sudani, “Kürdistan Bölgesi çalışanlarına merkezi Irak'ın çalışanları gibi davranmak Bağdat’ın ahlaki ve ulusal görevidir” şeklinde konuştu.

Muhammed Şiya Sudani dün, Irak’ta cumhurbaşkanı seçilen Latif Reşid tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.