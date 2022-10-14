Politika

AB’den Latif Reşid ve Sudani mesajı

AB, Latif Reşid'in Irak Cumhurbaşkanı seçilmesini ve yeni kabineyi kurmak için Sudani'nin görevlendirilmesini memnuniyetle karşıladı.
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avrupa Latif Reşid sudani AB ırak

ERBİL (K24)

Avrupa Birliği (AB), dün Irak Cumhurbaşkanı seçilen Latif Reşid ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Şiya Sudani’ye ilişkin bir açıklama yaptı.

AB, yeni Irak Cumhurbaşkanı Latif Raşid ve hükümeti kurmakla görevlendirilen Sudani'yi kutladı.

AB açıklamasında, Latif Reşid’in cumhurbaşkanı olarak seçilmesi ile Muhammed Şiya Sudani’nin başbakan olarak görevlendirilmesini, Irak’ta yeni hükümetin kurulması yolunda önemli bir adım olarak nitelendirdi.

AB, siyasi partilerin Iraklıların ihtiyaçlarına cevap verecek anayasal yetkilere sahip bir hükümeti acilen kurması gerektiğini belirtti.

AB ayrıca, ekonomik kalkınmayı desteklemek, istihdam yaratmak ve ülkede istikrarı sağlamak için Irak ile olan ortaklığını güçlendirme taahhüdünü yinelediğini kaydetti. 

Dün, Irak Parlamentosu’nda yapılan seçimde Latif Reşid cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra, Irak’ta yeni hükümeti kurması için Muhammed Şiya Sudani’yi görevlendirmişti.

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