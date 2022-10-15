Bartın’da maden ocağında patlama: Can kaybı 28’e yükseldi

BARTIN (K24)

Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında saat 18.15 sıralarında eksi 300 kotunda patlama meydana geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aktardığı bilgiye göre, patlama nedeniyle can kaybı 28'e yükseldi. İstanbul'da 6, Bartın'da 5 olmak üzere 11 yaralının tedavisi sürüyor.

Madende mahsur kalan işçiler için arama kurtarma çalışmaları sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu işçilerin nerede oldukları konusunda bilgilerinin olduğunu açıkladı.

Bakan Dönmez, bir trafoda yangın devam ettiğini de duyurdu.

PATLAMA SIRASINDA 110 İŞÇİ MESAİDEYDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Hakikaten çok üzüntü duyduğumuz ve söyleyeceklerimizi de paylaşmaktan büyük üzüntü duyduğumuz tabloyla karşı karşıyayız. 110 kardeşimiz orada çalışıyordu. Bunların bir kısmı kendisi, patlamadan hemen sonra üst kotta olanlar çıktılar. Bir kısmı kurtarıldılar" ifadelerini kullandı.

BAKAN DÖNMEZ: GRİZU PATLAMASI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, patlamanın nedenine ilişkin, "İlk değerlendirmeler grizu patlaması olduğu şeklinde" ifadelerini kullandı.

Dönmez basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı:

"Galerilerin belli bir kısmına kadar fayton dediğimiz mini raylı sistem çalışıyor. Bir kısmında ise ancak yayan, elle müdahaleler söz konusu. Bütün arama kurtarma ekipleri şu anda görev başında. Herhangi bir eksikliğimiz yok. Biz de arkadaşlarla sürekli koordinasyon içindeyiz."

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Amasra'daki maden kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da patlamayla ilgili 4 iş müfettişi görevlendirdi.