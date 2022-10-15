Yaşam

Şırnak’ta akrabalar arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Şırnak’ın Silopi ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
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Silopi
Silopi
kürdistan Şırnak Silopi silahlı kavga

HABER MERKEZİ

Alınan bilgilere Silopi ilçesi Şehit Harun Boy Mahallesi’nde akrabalar arasında iddiaya göre daha önceye dayanan husumet nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle olay, silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda Reşit Karahan hayatını kaybederken oğlu ile ağabeyi Fehmi Karahan yaralandı.

Durumun 112 Acil Sağlık Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Ölen ve yaralananlar Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayda cinayet şüphelisi S.C’nin gözaltına alındığı belirtildi. (Kaynak: İHA)

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