Şırnak’ta akrabalar arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

HABER MERKEZİ

Alınan bilgilere Silopi ilçesi Şehit Harun Boy Mahallesi’nde akrabalar arasında iddiaya göre daha önceye dayanan husumet nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle olay, silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda Reşit Karahan hayatını kaybederken oğlu ile ağabeyi Fehmi Karahan yaralandı.

Durumun 112 Acil Sağlık Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Ölen ve yaralananlar Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayda cinayet şüphelisi S.C’nin gözaltına alındığı belirtildi. (Kaynak: İHA)