Biden’dan Jina Emini mesajı: İran’daki uyanış susturulamaz

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Joe Biden'ın 8 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesi batı eyaletlerine yaptığı ziyaret devam ediyor.

California'nın Orange bölgesini ziyaret eden Biden, burada enflasyonla mücadelesine ilişkin konuşma yaptı.

Bölgede yaşayan İranlılar tarafından konvoyunun geçtiği yerlerde "Özgür İran" protestoları ile karşı karşıya kalan Biden, konuşmasında İranlılara değindi.

Biden, "İran, temel haklarını kullanan kendi vatandaşlarına yönelik şiddete son vermeli” diyerek, “Çok uzun zamandır dış politika yapıyorum. İran'da yaşanan uyanış beni sersemletti. Mahsa Emini’nin ölümü bir uyanışa yol açtı ve bunun uzun süre susturulabileceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

İran'daki tüm protestoculara teşekkür eden Biden, "Burada yaşayan İranlı topluluğa da seslerini çıkardıkları için teşekkür ederim" dedi.

JİNA EMİNİ PROTESTOLARI

İran’ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Jina Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi olan Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Seqiz kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran insan hakları örgütlerine göre, gösterilerde şimdiye kadar 190 sivil hayatını kaybetti.

Doğu Kürdistan ve İran’da başlayan gösteriler ise devam ediyor.