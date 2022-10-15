Politika

Taliban Sözcüsü Diyarbakır’da

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, “7’nci Alimler Buluşması” programı için Diyarbakır’a geldi.
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kürdistan Diyarbakır Taliban Zebihullah Mücahid

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır’da bugün “Ümmetin ilim ve düşünce ile gelişmesi ve kalkınmasında ulemanın rolü” konulu “7’nci Alimler Buluşması” düzenleniyor.

Programa Afganistan’dan Taliban Sözüsü Zebihullah Mücahid de katlıyor.

Zebihullah Mücahid konferansta Farsça bir konuşma yaptı.

Kürdistan Bölgesi’nden Prof. Dr. Ahmed Abdulvahap Pêncwêni’nin yanı sıra çok sayıda din alimi katılıyor. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği ise video konferans yöntemiyle katılıyor.

Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Prof. Dr. Yusuf Kaplan, Sami Saidi (Libya), Şeyh Zahid Haznevi (Suriye) gibi isimler de katılımcılar arasında bulunuyor.

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