Afrin’deki silahlı gruplar yer değiştirdi: ‘Kentte birçok değişim yaşanıyor’

ERBİL (K24)

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Cephe El Şamiye adlı grubun Azez’e çekilmesinin ardından Heyet Tahrir El Şam güçleri ve Türkiye destekli Süleyman Şah (Emşat) grubunun Afrin’e girdiğini açıkladı.

SOHR, söz konusu grupların Mahmudiye Mahallesini çatışmaya girmeden kontrolü altına aldığını aktardı.

K24’e konuşan Afrinli kaynaklar, halkta büyük bir korku oluştuğunu ve insanların evlerinden çıkamadığını aktardı.

Bu arada K24 yayınına katılan araştırmacı Zekeriya Husari, Afrin’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afrin’de silahlı grupların “yer değişimini” yorumlayan Husari, “Demek oluyor ki birçok değişiklik olacak. Siyasi olarak bir anlaşma var ve burada Türkiye’nin pozisyonu yok. Eskiden Türkiye’nin destek verdiği gruplar Afrin’deydi ve bu gruplar Heyet Tahrir El Şam’a geçti” dedi.

Afrin’in ve Kurmênc Dağı’nın daha önce Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu tarafından kurulan Suriye Geçici Hükümeti’nin kontrolünde olduğunu anımsatan araştırmacı Zekeriya Husari, şu anda Heyet Tahrir El Şam’ın kenti kontrol altına aldığını belirtti.

Türkiye’nin gelişmeler karşısındaki sessizliği hakkında da konuşan Husari, bunun “rıza” anlamına geldiğini ve Ankara’nın Afrin’deki silahlı gruplardan haberdar olduğunu vurguladı.

Husari, Türkiye’nin, silahlı grupların El Şam’a karşı savaşmadığını ve bir kısmının bu örgüte katıldığını bildiğini dile getirdi.

SİLAHLI GRUPLAR ARASINDA ÇIKAN ÇATIŞMALARDA 3 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

2 gün önce Heyet Tahrir El Şam güçleri ile Türkiye destekli diğer gruplar arasında Şarewa’da çıkan çatışmada 2’si kadın 1’i çocuk 3 sivil yaşamını yitirmişti.

SOHR, silahlı gruplar arasındaki çatışmalarda 10 örgüt mensubunun öldürüldüğü bilgisini paylaşmıştı.

Silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalar nedeniyle Afrin ve Cindires kentlerinde ana elektrik hatları kesilmiş, Mabeta ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıkmıştı.

Cephe El Şamiye grubu Afrin-Cindires arasındaki 5 köyü ele geçirirken, Süleyman Şah grubu da Şiye’ye bağlı Erende ve Mistika köylerinde kontrolü ele geçirmişti.

Heyet Tahrir El Şam güçlerinin Afrin’in güneyinde toplandığı ve Basuta ile Ayn Dara köylerine girdiği öğrenilmişti.