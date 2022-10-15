Bartın'da maden ocağındaki patlamada can kaybı 41'e yükseldi

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Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasına ilişkin son durumu açıkladı.

Soylu, “Madencilerimiz onların aileleri ve Türkiye'de bu mesleği yapan tüm madencilerimizin hem gözleri hem kulakları hem bütün kalbi buradaydı” diyerek, şunları kaydetti:

“Türkiye'nin birçok yerinden gerek arama-kurtarma için gerek yardım için tüm kurumlarımız hem bu konuya yetkin olan Enerji Bakanlığımızın tüm kurumları hem yardımcı ve destek hizmetleri için bulunan AFAD'dan Sağlık Bakanlığına kadar tüm kurumlarımız, ambulans uçaklarımızdan buradaki tüm sağlık personelimize kadar herkes seferber oldu. Arzu ederdik ve isterdik ki karşımızda hiçbir kaybımız olmadan sizlere bu açıklamayı yapabilelim. Ancak o saatten itibaren yapılan çalışmalarda 300-350 metre yerin altında büyük bir seferberlik ve tüm arkadaşlar tarafından büyük bir çaba sarf edildi. Olay olduktan sonra da kamuoyunu doğru bilgilendirmeye çalıştık.”

Süleyman Soylu, “Sabah saat 07.30 itibarıyla gece yaptığımız 26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık. Yani 40 şehidimize ulaşmış olduk. Yine orada bir kısımda yangın olmasına rağmen kahraman madencilerimiz arama kurtarmacılarımız arkadaşlarını orada bırakmamak için büyük bir fedakarlık ortaya koydular. 40 madencimizi 40 şehidimizi çıkarıp buradan hastanelere ulaştırdık” dedi.

Bu açıklamadan birkaç saat sonra bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı, böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

"BİR MADENCİMİZ İLE İLGİLİ BİR BELİRSİZLİĞİMİZ VAR"

“11 yaralımız da hastanelerde. 6'sı yine Sağlık Bakanlığımızın ambulansları ile Çam Sakura Şehir Hastanesine, 5'inin 3'ü Bartın Devlet Hastanesi 2'si ise özel hastanede, biri taburcu oldu” bilgisini veren Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

“110 madencimizden 58 madencimiz de kimisi kendi imkanlarıyla büyük bir bölümü de arama-kurtarma sonucu arkadaşlarımızın gayretleri sonucu kurtarılmış oldu. Bir madencimiz ile ilgili bir belirsizliğimiz var. Hem orada arama-kurtarma çalışmalarımız devam ediyor hem de o belirsizliğin ortadan kaldırılması için çalışmalar aşağıda devam ediyor. 40 madencimizin de kimliği belirlendi. 26 madencimizin kimliğini gece ifade etmiştik. Biraz sonra da yine 14 madencimizin kimliğini de kamuoyu ile paylaşacağız.”

DÖNMEZ: ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Yangının izole edilmesi ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de “Şu anda aşağıda ekiplerimiz teknik emniyet ekiplerimiz gerekli kontrolleri yapıyorlar. Belirsizliğini koruyan bir arkadaşımızı da arama çalışmaları devam ediyor” diyerek, şunları söyledi:

“Dün akşam yaptığımız açıklamada kısmen bir galeride yangın olduğunu söylemiştim. Yangın büyük oranda kontrol altına alındı ve sabah saatlerinde de ekiplerimiz giderek bu 14 kardeşimiz o bölgeden çıkardılar. Yerlerini de bildiğimizi ifade etmiştim. Şimdi yine yangının izole edilmesi ve soğutulmasıyla ilgili çalışmalarımız da bir yandan devam ediyor.”