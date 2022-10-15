Politika

Sadr tavrını açıkladı: Yeni hükümet, bir milis hükümeti olacak

Sadr Hareketi, yeni kurulacak olan Irak hükümetinde yer alacak kişilerin, kendilerini temsil etmeyeceğini duyurdu.
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Irak Sadr Hareketi Irak hükümeti

BAĞDAT (K24)

 “Sadr’ın Bakanı” sıfatıyla açıklama yapan Sadr Hareketi yetkilisi Muhammed Salih Iraki, “Yeni hükümet, daha önce denenmiş bir milis hükümet olacak” vurgusunda bulundu.

Irak’ta ulusal bir hükümetin kurulması çabaları sonuçsuz kalmıştır” denilen açıklamada, “Yolsuzluğun ve yolsuzluk yapanların Irak’ta kalmaya devam etme gibi bir planları var ve Sadr Hareketi Irak’ın gelirlerinin yolsuzluk yapanların bankalarına akmasına izin vermeyecek” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Kötülük isteyenlerin, kendi iktidarlarını güçlendirme, artan yolsuzluk adına her şeyi karıştırma, halkın gelir ve geleceğine müdahalede bulunma planları olduğunu herkese gösteriyoruz. Bunu da belgeleri gizleme, yargı, güvenlik ve bağımsız kuruluşlara kendi nüfuzunu dayatarak yapacaklar.”

13 Ekim’de Irak Parlamentosu’nda yapılan seçimde Latif Reşid cumhurbaşkanı seçildi.

Latif Reşid, yeni hükümeti kurma görevini, Sadr haricindeki Şii grupların oluşturduğu Koordinasyon Çerçevesi’nin adayı Muhammed Şiya Sudani’ye verdi.

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