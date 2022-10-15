Politika

Erdoğan Bartın'da konuştu: Sorumlular ortaya çıkacak

Erdoğan, maden patlamasının yaşandığı Bartın'da, "Patlamanın nasıl yaşandığı, varsa sorumlularının kimler olduğu yürütülecek idari ve adli soruşturmayla ortaya çıkacak" dedi.
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türkiye Recep Tayyip Erdoğan bartın maden patlaması

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün maden patlamasının yaşandığı Bartın'ın Amasra ilçesine gitti. 

Patlamanın yaşandığı madenin ocağının olduğu bölgede konuşan Erdoğan, "Patlamanın nasıl yaşandığı, varsa sorumlularının kimler olduğu yürütülecek idari ve adli soruşturmayla ortaya çıkacak. Artık madenlerimizde hiçbir eksik, hiçbir gereksiz risk görmek istemiyoruz. Teknolojinin tüm kabiliyetlerini kullanarak maden kazalarını tarihe gömmek için elimizden gelen gayreti göstermenin çalışmaları içerisindeyiz" dedi.

"Birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil. Biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına da inandığımız için bunun ne dünü ne bugünü ne yarını hiçbir zaman olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır" diyen Erdoğan, "Maden ocaklarımızda hala önemli sayıda ölümlü kazaların yaşanmasını kabul edemeyiz. Artık madenlerimizde gereksiz risk ve önlemsizlik görmek istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan madendeki patlamada hayatını kaybeden işçilerin sayısı 41’e yükseldi.

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