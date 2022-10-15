Politika

Kürt sanatçı Aziz Weysi gözaltına alındı

Doğu Kürdistanlı sanatçı Aziz Weysi’nin, İran güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.
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kürdistan Aziz Weysi Doğu Kürdistan İran

ERBİL (K24)

Hengaw İnsan Hakları Örgütü’nün açıklamasına göre sanatçı Aziz Weysi, Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Ciwanro kentinde İran güçlerince gözaltına alındı.

Kürt sanatçının, Doğu Kürdistan’daki gösterilere destek amacıyla bir şarkı söylediği iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Jina (Mahsa) Emini (22) isimli Kürt kadının Tahran'da "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alınması sonrası hayatını kaybetmesiyle Doğu Kürdistan ve İran'da 16 Eylül'de başlayan gösteriler devam ediyor.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı (HRANA) dün yayınladığı raporda 17 Eylül ile 14 Ekim tarihleri arasında 32’si çocuk 26’sı güvenlik görevlisi olmak üzere 233 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yüzlerce kişinin de gözaltına alındığı biliniyor.

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