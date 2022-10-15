Politika

ENKS’den Türkiye ve uluslararası topluma Afrin çağrısı

ENKS, Heyet Tahrir El Şam milislerinin Afrin’den çıkarılması için Türkiye ve uluslararası topluma çağrıda bulundu.
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kürdistan ENKS Heyet Tahrir El-Şam Demokratik Suriye Güçleri

ERBİL (K24)

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), eski adı El Nusra Cephesi olan Heyet Tahrir El Şam milislerinin Rojava’nın Afrin kentine girmesine yönelik yazılı bir açıklama yaptı.

ENKS açıklamasında, ‘terör’ listesinde yer alan Heyet Tahrir El Şam’ın Süleyman Şah (Emşat) ve El Hemzat gruplarının desteğiyle Afrin’e girdiğini, bu durumun bölge halkı üzerinde tehlikeyi arttırmasına sebep olduğunu belirtti.

Heyet Tahrir El-Şam milislerinin Afrin’den çıkarılması için Türkiye ve uluslararası topluma çağrıda bulunan ENKS, bölge halkının evlerine dönmesi gerektiğini kaydetti.

ENKS ayrıcı, Afrin’in yönetiminin yine kent sakinlerine devredilmesi gerektiğini vurguladı. 

13 Ekim’de Heyet Tahrir El Şam, Türkiye destekli Süleyman Şah ve El Hemzat silahlı gruplarının desteğiyle Afrin’e girmişti. 

K24’’ün Afrin’den aldığı bilgiye göre, yeni silahlı grupların kente gelmesinin halkta büyük bir korku oluşmasına sebep oluyor.

Ayrıca Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Medya Sorumlusu Ferhad Şami Twitter hesabından yaptığı açıklamada, silahlı gruplar arasında hiçbir fark olmadığını ve hepsinin işgalci olduğunu ifade ederek, Heyet Tahrir El Şam’ın Afrin’e girmesinin siyasi ve Türkiye'nin onayıyla gerçekleştiğini söyledi.

Afrin, 18 Mart 2018’den beri Türkiye ve silahlı grupların kontrolünde bulunuyor.

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