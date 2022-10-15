Politika

Taliban Sözcüsü’nden K24’e: Her ülke kendi içindeki sorunlara doğal yaklaşmalı

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, “Her ülkenin kendi sınırları var. Ülkeler bu sorunlara doğal şekilde yaklaşmalı ve çözmeli ki çatışmaların önüne geçebilsin” dedi.
author_image Hasan Kösen
Zebihullah Mücahid
Zebihullah Mücahid
kürdistan Zebihullah Mucahid Taliban Diyarbakır

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır’da düzenlenen “7’nci Alimler Buluşması” isimli konferansın davetlisi olan Afganistan’daki Taliban yönetiminin sözcüsü Zebihullah Mücahid, kürsüde yaptığı konuşması sonrası K24’e özel değerlendirmelerde bulundu.

İslam dünyasının sorunu, Müslümanlar arasında birlik olmamasıdır” diyen Mücahid, “Alimler, İslam’ın gücünü Müslümanlar arasında en iyi şekilde canlandırabilir. Her ülkenin kendi sınırları var. Ülkeler kendi sınırları içinde sorunlara doğal şekilde yaklaşmalı ve çözmeli ki çatışmaların önüne geçebilsin” dedi.

Ülkeden göç eden Afganlarla ilgili soruya Zebihullah Mücahid, şu yanıtı verdi:

“Ülke dışındaki tüm Afganların kendi evlerine dönmelerini istiyoruz. Onlar için en güvenli yer, kendi evleridir. Ne yazık ki bazı sorunlar, biz gelirken onların gitmesine neden oldu. Biz gelmeden önce de bir kısmı gitmişti. Ancak plan ve stratejimiz onların dönüşü üzerinedir. Kendi ülkelerinde onlar için güven ve istikrar var.”

“İslam milletinin kendi sorunları var. Sorunu olmayan hiçbir millet yok” diyen Mücahid, “Bütün aşiretlerin de sorunları var. Düşmanların planları yüzünden Müslümanlar arasında ayrılıklar ortaya çıkmıştır. Ancak Afganistan’da hiçbir sorunumuz kalmasın diye çabalıyoruz. Hepimiz kardeş olarak yaşıyoruz, hiçbiriyle sorunumuz yok ve hepsine saygı duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Zebihullah Mücahid son olarak, “Tüm İslam ülkeleriyle kardeşçe ilişkilerimiz olması için çalışıyoruz. Çünkü bütün Müslümanlar kardeştir. Ancak ne yazık ki bazı sorunlar var ki o ülkelerle oturup konuşabilmiş değiliz, yine de çabalarımız sürüyor” değerlendirmesinde bulundu.

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