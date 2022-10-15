Başbakan Mesrur Barzani’den Çavuşoğlu'na taziye mesajı
ERBİL (K24)
Başbakan Mesrur Barzani, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Bartın’daki maden ocağında meydana gelen patlamasında hayatını kaybeden işçiler için taziye mesajı gönderdi.
Başbakan, patlamada hayatını kaybeden insanların ailelerine üzüntü ve taziye dileklerini iletti.
Bartın’ın Amasra ilçesinde dün akşam maden ocağında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetti.
Patlamanın yaşandığı maden ocağındaki arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.