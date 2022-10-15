Yaşam

İstanbul’da 24 katlı rezidansta yangın

Kadıköy’de Fikirtepe Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta yangın çıktı.
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türkiye istanbul yangın Kadıköy

HABER MERKEZİ

İstanbul Kadıköy'de 24 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'taki 24 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alt katlarda başlayan yangın, kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Kartal itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bina sakinleri tahliye edildi.

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