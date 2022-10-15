Politika

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi: Irak'ın güçlü ve istikrarlı bir hükümeti olmalı

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Alina L. Romanowski, Irak'ın güçlü ve istikrarlı bir hükümetinin olması gerektiğini söyledi.
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Irak Alina L Romanowski ABD Bağdat Büyükelçiliği ırak

ERBİL (K24)

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Alina L. Romanowski Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Irak’ta yeni hükümetin kurulma sürecine değindi.

Romanowski, geçtiğimiz günlerde Sudani'yi tebrik etmiş, ülkesinin Irak'ı desteklemeye kararlı olduğunu söylemişti. 

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi, "Ortak çıkarlarımızın ilerlemesi Iraklılar için önemlidir. Stratejik Çerçeve Anlaşması, yeni Irak hükümetiyle ilişkilerimizi belirleyecektir" dedi.

Irak'ın güçlü ve istikrarlı bir hükümete sahip olması gerektiğini ifade eden Romanowski, ülkede yolsuzlukla mücadele etmesinin ve istihdam yaratmasının önemine vurgu yaptı.

Büyükelçi, istikrarlı, DAİŞ’tan arınmış ve iklim değişikliğine karşı dirençli bir Irak hükümetinin kurulması önerisinde bulundu.

Bağdat ve Washington 2008 yılında yapılan Stratejik Çerçeve Anlaşması 2009’da uygulamaya girmişti. Anlaşma, siyasi, diplomatik, savunma, güvenlik, ekonomi, sağlık, teknoloji, hukuk ve adalet alanlarında ortak ve uzun vadeli işbirliğini içermektedir.

Koordinasyon Çerçevesi Başbakan Adayı Muhammed Şiya Sudani, Irak’ta cumhurbaşkanı seçilen Latif Reşid tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

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