Politika

Başkan Barzani’nin ofisinden Şakir Epözdemir’e başsağlığı mesajı

Başkan Barzani’nin ofisi, Şakir Epözdemir’in kardeşi Nimetullah Epözdemir’in vefatı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayınladı.
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kürdistan Nimetullah Epözdemir başkan mesud barzani başsağlığı mesajı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani’nin ofisi,  iki gün önce hayatını kaybeden Nimetullah Epözdemir’in ailesine, akrabalarına ve dostlarına başsağlığı diledi.

Başkan Barzani’nin başsağlığı mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Rahman ve Rahim olan yüce Allah’ın adıyla

Sayın Şakir Epözdemir!

Kuzey Kürdistan yurtseveri ve kardeşiniz Sayın Nimetullah Epözdemir'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Size, mücadeleci ailenize ve tüm yakınlarınıza başsağlığı diliyor ve acılarınızı paylaşıyorum.

Yüce Allah’tan merhum Nimetullah Epözdemir'i cennetiyle mükâfatlandırmasını niyaz ediyorum.

İnna Lillahi Ve İnna İleyhi Raciun. (Muhakkak ki Allah’a aitiz ve muhakkak ki ona döneceğiz)"

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