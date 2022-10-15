Suriye Lirası tarihin en düşük seviyesinde

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Suriye'de devam eden iç savaş 11 yılı geride bırakırken, Suriye Lirası’nda da çöküş devam ediyor.

Suriye rejimi, 1 hafta içerisinde 16 önemli ürüne 2 kez zam yapması, piyasalarda fiyatların önemli ölçüde artmasına sebep oldu.

Bu nedenle Suriye Lirası, son 10 günde kaydettiği değerle 2011’den bu yana dolar karşısında tarihin en düşük seviyesini gördü.

Suriye Lirası’nın değerindeki düşüş, piyasalardaki alım gücünü azaltırken, akaryakıt fiyatlarının artırmasını sebep olduğu belirtildi.

Ayrıca Suriye parasındaki değer kaybı, ülkede şehirlerarası ulaşımı da vurdu.

Buna göre, Şam-Halep arası ulaşım maliyeti 4 milyon Suriye Lirası’nın olurken, bu da yaklaşık 200 ABD Doları’na denk geliyor.

Ekonomistlere göre, 2022'nin başından bu yana Suriye Lirası dolar karşısında yüzde 30 değer kaydetti.

2011 yılından bu yana büyük ekonomik kriz yaşayan Suriye’de, halk akaryakıt ve elektrik sıkıntısı yaşıyor.