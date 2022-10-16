ABD’den Evin Cezaevi uyarısı: Vatandaşlarımızın güvenliğinden İran sorumlu

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Evin Cezaevi’nden gelen haberleri ivedilikle takip ettiklerini belirtti.

İran’ın, derhal serbest bırakılması gereken bazı ABD vatandaşlarını haksız yere cezaevinde tuttuğuna vurgu yapan Price, bu tutukluların can güvenliğinden tamamen İran’ın sorumlu olduğunu belirtti.

Dün gece İran'ın başkenti Tahran'da siyasi tutukluların tutulduğu Evin Cezaevi'nde yangın çıktı. Dumanların yükseldiği cezaevinde silah, patlama ve alarm sesleri duyuldu.

İran'ın resmi ajansı IRNA'da yer alan habere göre ise Evin Hapishanesi'nde adi suçluların bulunduğu bölümde tutuklular ile gardiyanlar arasında çıkan çatışmada 8 kişi yaralandı.

Siyasi tutuklularıyla öne çıkan hapishanede elbise deposunun ateşe verildiği belirtildi.

Hapishane çevresinde güvenlik tedbirlerinin artırıldığı belirtiliyor. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, slogan atan göstericilere bazı kişilerin evlerin pencerelerinden sloganlarla destek verildiği görüldü.