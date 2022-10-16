Politika

ABD’den Evin Cezaevi uyarısı: Vatandaşlarımızın güvenliğinden İran sorumlu

ABD, Tahran’daki cezaevinde çıkan olaylarla ilgili İran’a uyarıda bulundu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD evin cezaevi Tahran ABD İran

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Evin Cezaevi’nden gelen haberleri ivedilikle takip ettiklerini belirtti.

İran’ın, derhal serbest bırakılması gereken bazı ABD vatandaşlarını haksız yere cezaevinde tuttuğuna vurgu yapan Price, bu tutukluların can güvenliğinden tamamen İran’ın sorumlu olduğunu belirtti.

Dün gece İran'ın başkenti Tahran'da siyasi tutukluların tutulduğu Evin Cezaevi'nde yangın çıktı. Dumanların yükseldiği cezaevinde silah, patlama ve alarm sesleri duyuldu.

İran'ın resmi ajansı IRNA'da yer alan habere göre ise Evin Hapishanesi'nde adi suçluların bulunduğu bölümde tutuklular ile gardiyanlar arasında çıkan çatışmada 8 kişi yaralandı.

Siyasi tutuklularıyla öne çıkan hapishanede elbise deposunun ateşe verildiği belirtildi.

Hapishane çevresinde güvenlik tedbirlerinin artırıldığı belirtiliyor. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, slogan atan göstericilere bazı kişilerin evlerin pencerelerinden sloganlarla destek verildiği görüldü.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv