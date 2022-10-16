İran: Irak ve Kürdistan Bölgesi, İran karşıtı grupların varlığından sorumlu

ERBİL (K24)

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Areci başkanlığındaki heyet, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.

İran Mehr Haber Ajansına göre Abdullahiyan toplantıda, “Irak’ın güvenliği, İran’ın güvenliğidir ancak beklentimiz, Kürdistan Bölgesi topraklarının terör eylemleri ve İran’a karşı tehdit unsuru olarak kullanılmamasıdır” dedi.

Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin, söz konusu gruplarla mücadeleyi üstlenmesi gerektiğini söyleyen Abdullahiyan, “İran, özgür ve bağımsız bir Irak istiyor. Irak halkının mutluluğu dışında bir şey istemiyoruz. Fakat Kürdistan Bölgesi’ndeki silahlı teröristlerin varlığını ve hareketliliğini daha fazla kabul edemeyiz” ifadelerini kullandı.

Kasım Areci ise Irak Anayasası’nın bu gruplara, komşu ülkelerin güvenliğini tehlikeye atma izni vermediğini, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin hiçbir gruba İran’ın güvenliğini hedef almasına müsaade etmeyeceği konusunda güvence verdi.

28 Eylül’de İran ordusu tarafından 73 balistik füze ve onlarca kamikaze İHA’yla Kürdistan Bölgesi’nin bazı noktaları hedef alınmış, saldırılarda 18 kişi yaşamını yitirirken onlarca kişi de yaralanmıştı.

İran ayrıca Kürdistan Bölgesi’nin sınırdaki bölgelerine iki hafta boyunca top saldırıları düzenlemişti.