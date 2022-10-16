16 Ekim olaylarının üzerinden 5 yıl geçti

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerde 16 Ekim 2017’de yaşanan olaylarda çok sayıda Peşmerge ve sivil vatandaş şehit düşmüş ve yaralanmış, 200 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Birçoğu halen evlerine dönemezken, uğradıkları zarar da karşılanmadı.

Binlerce Peşmerge’nin kanıyla kurtarılan vatan toprakları için o gün bazı Peşmergeler gözyaşı döküyordu.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) içindeki bir kliğin Iraklı milis gruplarla Kürdistan Bölgesi’ne karşı yaptıkları anlaşma, Kürdistani bölgelerin saldırıya uğramasıyla sonuçlandı. Kerkük, Xurmatu, Xaneqin dahil, Kürdistan topraklarının büyük bölümü dışardan bir gücün de desteğiyle milisler tarafından ele geçirildi.

Evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşların evleri ateşe verildi. 16 Ekim’i takip eden günlerde 88 ev yıkıldı, 300’den fazla ev de ateşe verilerek yakıldı. Yaklaşık 2 bin 500 ev ise yağmalandı. İki ilçede çarşılar yağmalandıktan sonra yakıldı. Kerkük ve diğer bazı bölgelerde başta Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) olmak üzere siyasi partilerin binaları yağmalandıktan sonra ateşe verildi.

18 Ekim’de dönemin KYB Genel Sekreter Birinci Yardımcısı olan KYB Yüksek Siyasi ve Çıkarlar Meclisi Başkanı Kosret Resul Ali yaptığı açıklamada, “Kerkük ve Xurtmatu’daki felaketlerin sorumluluğu, KYB içindeki kıt anlayışlıların boynundadır” dedi.

16 Ekim saldırılarından sonra Kürdistani bölgelere yönelik saldırılar devam etti ancak Peşmerge 20 Ekim’de Pirde ve Sihela’da Haşdi Şabi milislerinin saldırılarının önüne set çekerek tarihi bir direniş destanına imza attı ve Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırıları durdurdu.

10 Ekim 2021’de de Kürt vatandaşlar sandık başına giderek Irak Parlamento seçimleri için oy kullandı ve bu olayda dahli bulunanları siyaseten cezalandırdı.