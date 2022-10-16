Yunanistan’dan Türkiye'ye suçlama: Göçmenler çıplak halde itildi

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Yunan polisi, iki ülke arasında sınır oluşturan Meriç Nehri'ni geçerek ülkeye giren göçmenlerin bazılarının vücutlarında yaralar olduğunu söyledi.

Euronews Türkçe’nin aktardığına göre, göçmenlerin Yunan polisine ve AB sınır ajansı Frontex görevlilerine, Türk yetkililer tarafından farklı araçlara bindirilmeye zorlandıklarını ve bu şekilde sınıra götürüldükleri iddiasında bulundukları bildirildi.

Göçmenler teknelere binmeden önce de çırılçıplak soyunmaya zorlandıklarını ileri sürdü.

Yunanistan İltica ve Göç Bakanlığı, cumartesi günü yaptığı açıklamada "Türkiye'nin bu provokatif eylemi tüm sınırları aşmıştır" dedi.

Göç Bakanı Notis Mitarachi de cumartesi günü Twitter hesabından çıplak göçmenlerin fotoğrafını paylaşarak Yunanca ve İngilizce paylaştığı mesajda "Türkiye'nin, sınırda kurtardığımız 92 göçmene yönelik davranışı uygarlık adına utanç vericidir. Ankara'nın olayı soruşturmasını ve AB ile olan sınırlarını korumasını bekliyoruz" dedi.

Türkiye, Yunanistan'ı kara ve deniz yoluyla ülkeye giren göçmenleri şiddet kullanarak geri itmekle, Yunanistan ise Türkiye'yi AB'ye baskı yapmak için göçmenleri "kullanmakla" suçluyor.

AB’DEN FRONTEX’E SUÇLAMA

Avrupa Birliği'nin (AB) Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF), cuma günü yayınladığı raporda, AB’nin dış sınırlardan sorumlu kurumu Frontex üst düzey yetkililerini, göçmenlerin Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı olarak “geri itilmelerini" örtbas etmekle suçladı.

Frontex ise OLAF’ın konuyla ilgili yayımladığı rapordaki bulguların eski olduğu savunmasını yaptı.

OLAF raporunda, Frontex yöneticilerinin sorumluluklarını tam olarak yerine getirmeyerek, temel hakların korunmasını ve geliştirilmesini sağlama kapasitesini engellediği şikayetinde bulunuldu.

TÜRKİYE’DEN TEPKİ

Türkiye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi’nin “Kurtardığımız göçmenlere Türkiye’nin tavrı medeniyet adına bir utançtır” ifadelerine cevap verdi.

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan'ın göçmenlere karşı insanlık dışı tavrını hatırlatarak, “Türkiye’de tek bir insan hakları vakası bulamadığınız için, yaptığınız zulmün görüntüsünü Türkiye’de bitmiş gibi ifşa etmeye çalışıyorsunuz! Manipülasyonlar ve sahtekarlık için değil, insan haklarına uymak için zaman ayırın! Biraz medeni olun” ifadelerini kullandı.