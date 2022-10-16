Bartın'da patlamanın yaşandığı maden ocağı kapatıldı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden patlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında, 14 Ekim'de saat 18.15 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamada 41 işçi hayatını kaybetti, 58 işçi kurtarıldı. 4'ü Bartın Devlet Hastanesi, 6'sı İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olmak üzere 10 işçinin tedavileri sürüyor. Hayatını kaybeden işçilerden 35'i dün toprağa verilirken, 6 işçi ise bugün defnedilecek.

Dönmez, ekiplerin, ocakta kısmi devam eden yangınla mücadele ettiğini belirterek şunları söyledi:

"O alanı kontrol altına almak için kapatma kararı verildi. Şu anda baraj yapma işlemleri devam ediyor. Arkasından da azot ve gerekirse su ve diğer kimyevi maddeleri ocağa basmak suretiyle orayı tamamen kontrol altına alacağız. Tesisin yeniden üretime hazırlanabilmesi için oluşan hasarların tespiti, bunların tekrar tesis edilmesi gibi teknik işlemler devam edecek. Bu işler bitinceye kadar müessemizde kömür üretimine ara veriyoruz."

BOZDAĞ: SORUŞTURMAYI 5 SAVCI SÜRDÜRÜYOR

Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise olayın bütün yönleriyle soruşturulacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Tedbirler geliştirilerek alınmaya devam edilecek. İlk önce 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi, ancak olayda hayatını kaybeden işçilerimizin çoğalması üzerine sayı 5'e çıkarıldı. Şu anda 5 Cumhuriyet Başsavcımız olayın tahkikatını sürdürmektedir. Olay bütün yönleriyle soruşturulacak ve aydınlatılacaktır. Kafalarda ne kadar soru varsa bunların hepsinin cevabı bu tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır. Amaç, hakikati bütün gerçekliğiyle ortaya çıkarmaktır. İhmal, kusur, eksiklik ne varsa bu kim veya kimlerden kaynaklanıyorsa hukuk bunlarla ilgili gereğini yapacaktır, kimsenin endişesi olmasın. Olayın ilk duyulduğu andan itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımız harekete geçmiştir. Hem adli tahkikat başlatılmıştır hem de adli tıptan görevlendirilen takviye uzmanlarla burdaki çalışmalar koordine edilmiştir. Bu tahkikatı biz de yakında takip edeceğiz."