Neçirvan Barzani ile Koalisyon Komutanı Irak ve Suriye’yi görüştü

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Uluslararası Koalisyon Güçleri Irak ve Suriye Genel Komutanı General Matthew McFarlane ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede güvenlikle ilgili son gelişmeler, DAİŞ’in Irak ve Suriye’de oluşturduğu tehdit ve tehlikelerle mücadele, Pentagon’ın Irak ve Kürdistan Bölgesi’yle imzaladığı son mutabakat zaptı, Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformlar ve Peşmerge Güçleri’nin birleştirilmesiyle ilgili konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Uluslararası Koalisyon’un, Irak ve Suriye ile bölge genelinde DAİŞ tehdidi tamamen ortadan kaldırılana kadar Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne desteğinin sürmesinin önemine vurgu yapıldı.

General Matthew McFarlane, Koalisyon’un terörle mücadelede Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne desteğinin süreceğini belirterek, Irak ordusu ile Peşmerge arasında DAİŞ’le mücadeledeki işbirliğinin gerekliliğine işaret etti.

Kürdistan Bölgesi’nin durumu, Irak’taki siyasi süreç ve cumhurbaşkanı seçimi, hükümetin kurulması çalışmaları ile bölgedeki son gelişmeler de görüşmede ele alındı.