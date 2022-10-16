İran’dan Doğu Kürdistan partilerine: Saldırılarımız sürecek

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İran medyasına konuşan İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, “Kürdistan Bölgesi yetkililerinden birçok kez bu grupları silahsızlandırmalarını ya da çıkarmalarını talep ettik. Üç bin silahlı gücün İran’ın sınırlarının dibinde bomba yapımı merkezinin olması bizim için asla tahammül edilebilecek bir durum değil ve onlarla mücadele edeceğiz” dedi.

Kürdistan Bölgesi yetkililerinin kendilerine birçok kez sorunun çözümü için söz verdiğini savunan Bakıri, “Ancak hiçbir şey yapmadılar. Biz de bu gruplara karşı mücadele kararı aldık. Ne kadar sürerse sürsün biz bu operasyonları ve bu operasyonlardan daha büyüklerini düzenlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakıri, ABD’li yetkililerin geçtiğimiz günlerde İran’a ait SİHA’yı düşürdüklerine dair açıklamasına “Harir Üssü’nün nerede olduğunu biliyoruz. Erbil ve Duhok’ta da ABD’ye ait üslerin nerede olduğunu, kaç kişinin onlarda bulunduğunu ve neler yaptıklarını çok iyi biliyoruz. Bugünden itibaren bize ait SİHA’lara karşı herhangi bir eylemde bulunurlarsa kesinlikle karşılık veririz ve bu son eylemlerine gerekli yanıtı verme hakkı da İran için saklıdır” şeklinde konuştu.

28 Eylül’de İran ordusu tarafından 73 balistik füze ve onlarca kamikaze İHA’yla Rojhilatlı partilerin Kürdistan Bölgesi içlerindeki karargahları hedef alınmış, saldırılarda 18 kişi yaşamını yitirirken onlarca kişi de yaralanmıştı.