TSK’dan sınırda bombardıman: 1 sivil yaralandı

ERBİL (K24)

K24 muhabiri, Türk SİHA’larının Bradost bölgesinde bombardıman düzenlediğini aktardı.

Bombardımanla ilgili K24’e konuşan Sidekan Nahiye Müdürü İhsan Çelebi, Bradost bölgesindeki Lolan Yaylalarına düzenlenen saldırı sonucu 1 sivil vatandaşın yaralandığını söyledi.

Yaralanan vatandaşın 30 yaşındaki Şermin Esed isimli bir kadın olduğunu belirten İhsan Çelebi, “Kendisi Sidekan merkezde ikamet ediyor ve akraba ziyareti için bölgeye gitmiş, bu sırada bombardımanda yaralanmış. Şu an hastanede tedavi altında” bilgisini paylaştı.

Saldırının saat 12.30 sıralarında yaşandığını kaydeden Çelebi, Robi ve Rwaliyan yazlıklarının da bombardımana maruz kaldığını söyledi.

Erbil vilayeti sınırlarındaki Soran ilçesine bağlı olan Sidekan nahiyesi İran ev Türkiye sınırında yer alıyor. Bölgedeki PKK’nin varlık göstermesi nedeniyle sık sık saldırılar düzenleniyor.