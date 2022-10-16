Politika

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Sudani: Önceliğimiz yolsuzlukla mücadele

Irak’ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Sudani, kamu kurumlarında artan yolsuzluğun önüne geçmek için gerçekçi önlemler almaktan asla çekinmeyeceklerini söyledi.
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Irak Muhammed Şiya Sudani ırak yolsuzluk

ERBİL (K24)

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Muhammed Şiya Sudani, Irak’ta kurulacak hükümetin programının önceliklerini açıklarken, “önceliğimiz yolsuzlukla mücadele” ifadelerini kullandı. 

Sudani açıklamasında, Iraklıların parasının yağmalanmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Sudani’nin bu ifadeleri, Irak Parlamentosu Temiz Eller Komisyonu tarafından Rafideyn Devlet Bankası'ndaki hesaplardan yaklaşık 800 milyon doların çalındığını ortaya çıkarması ve dosya hakkında detaylı soruşturma açıldığı açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti.

Öte yandan komisyon üyesi Ahmed Taha Al-Rubeyi, paranın Rafideyn Devlet Bankası’ndaki vergi dairesi hesaplarından çalındığını doğruladı.

Ayrıca hükümetten ve denetim makamından vergi dairesindeki bazı yönetici ve üst düzey personelin idari ve yasal soruşturmaları tamamlanana kadar ülkeyi terk etmelerinin engellemesinin talep edildiği öğrenildi.

Koordinasyon Çerçevesi Başbakan Adayı Muhammed Şiya Sudani, Irak’ta cumhurbaşkanı seçilen Latif Reşid tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

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